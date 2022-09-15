«معلومات الوزراء» يستعد لـ«يوم السياحة» بفيديو «200 عام على فك رموز حجر رشيد»

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو جديد بعنوان 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، استعدادا للاحتفال باليوم العالمي للسياحة يوم 27 من الشهر الجاري.

الاحتفال بيوم السياحة العالمي

يتزامن الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام مع احتفال مصر بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، باكتشاف حجر رشيد، حيث يعود تاريخ حجر رشيد، إلى عام 196 ق.م، وهو جزء من لوح حجري أكبر، تم العثور عليه غير مكتمل، من قِبل جنود في جيش نابليون بونابرت بالصدفة، بالقرب من مدينة رشيد في دلتا النيل، ليُعلن عالم الآثار الفرنسي «جان فرانسوا شامبليون»، في السابع والعشرين من سبتمبر عام 1822، تمكنه من فك رموز الكتابة المصرية القديمة.

فك رموز حجر رشيد

ويحمل حجر رشيد نقشًا محفورًا بـ 3 كتابات مختلفة، وهي: «الهيروغليفية، والديموطيقية، واليونانية»، ويُعبر النص المحفور على الحجر عن مرسوم شكر من كهنة المعبد في منف للملك بطليموس الخامس، لقيامه بوقف الأوقاف على المعابد وإعفاء الكهنة من بعض الالتزامات.

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