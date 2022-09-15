انتخابات إيطاليا.. أزمة الطاقة تفجر الخلاف بين ميلوني وسالفيني

ذكرت وكالة «رويترز»، اليوم الخميس، أن التوترات تزداد بين السياسيين الإيطاليين البارزين جورجيا ميلوني وماتيو سالفيني، الذين من المتوقع أن يصبح أحدهما رئيسا للوزراء في إيطاليا بعد انتخابات هذا الشهر، إذ يزداد الخلاف بينهما بسبب كيفية الاستجابة لحل أزمة الطاقة.

وميلوني وسالفيني هما حليفان في تكتل يمين الوسط، ويخوضان الانتخابات ضمن تكتل واحد، وفي حال فوز تكتلهما بالانتخابات النيابية ربما يصبح أحدهما رئيسا للوزراء، وذلك في مواجهة ماريو دراجي الذي يقود حزب «5 نجوم»، الذي كان يتولى رئاسة الوزراء قبل الاستقالة في مايو 2022.

مجموعة إخوة إيطاليا ضد حزب الرابطة اليمينية

وميلوني هي رئيسة لمجموعة «إخوة إيطاليا»، أما حليفها سالفيني فهو رئيس حزب الرابطة اليمينية، ومن المتوقع أن تتفوق مجموعة إخوة إيطاليا القومية حيث تظهر كأكبر حزب في البلاد، كما يضم أيضا معه حزب «فورزا إيطاليا» الذي يقوده رئيس الوزراء الإيطالي السابق والسياسي المخضرم سيلفيو برلسكوني، مما يرجح كفة ميلوني في الفوز برئاسة الوزراء.

وتشير «رويترز»، إلى أن الخلاف أصبح بين الاثنين واضحًا بشكل متزايد، خاصة بشأن كيفية الاستجابة لأزمة الطاقة، إذ رفض ميلوني دعوات سالفيني لإنفاق حكومي ضخم لمساعدة المواطنين على دفع فواتير الخدمات العامة الخاصة بهم.

«سالفيني» تحث الحكومة على تحمل 30 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات

وواصل سالفيني الضغط، من أجل تحمل الحكومة 30 مليار يورو من الديون الإضافية لمساعدة الأسر والشركات التي تضررت من الارتفاع القياسي الأخير في أسعار الغاز والكهرباء.

في المقابل، ترفض ميلوني فكرة تحمل الحكومة ديونا جديدة لمساعدة الأسر، قائلة إن إيطاليا لديها ثاني أعلى جبل للديون في منطقة اليورو، ويجب أن نكون حذرين أكثر بشأن الاقتراض، لافتة إلى أن أزمة الطاقة نتجت بسبب مضاربات السوق، مؤكدة أن هذا دين نضعه على عاتق أطفالنا.

من ناحيته، اعترض سالفيني على ما أعلنته «ميلوني»، قائلة إن الذي نضعه على عاتق الأطفال هو عندما يفقدون آباءهم وأمهاتهم وظائفهم ولن يجدوا الرواتب، ومن ثم هؤلا الأطفال لن يأكلوا أو بشربوا.