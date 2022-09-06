الأسهم الأوروبية ترتفع بعد بداية صعبة للأسبوع بسبب مخاوف أزمة الطاقة

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع في تعاملات متقلبة، اليوم الثلاثاء، بعد بداية قاتمة للأسبوع، بسبب المخاوف من أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق والركود.

وأُغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2%، بعد خسارة 0.6% في الجلسة السابقة، إذ أوقفت روسيا ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 إلى أوروبا.

مخاوف من ركود اقتصادي

وقالت وكالة «رويترز»، إن انتعاش أسهم شركات صناعة السيارات دفع المؤشر داكس الألماني إلى الصعود 0.9%، بعد انخفاضه بأكثر من 2% أمس الاثنين، بسبب تزايد المخاوف من اتجاه أكبر اقتصاد في أوروبا نحو ركود.

وتابع المستثمرون عن كثب التطورات فيما يتعلق بتوقف الغاز عبر نورد ستريم، والذي أثار مخاوف حيال نقص المخزونات في الشتاء ودفع حكومات الاتحاد الأوروبي إلى تمرير حزم بمليارات اليورو لدعم الشركات وحماية الأسر من فواتير الطاقة المرتفعة بحسب «رويترز».

وأظهرت استطلاعات رأي عديدة، أمس الاثنين، أن منطقة اليورو تدخل بشكل شبه مؤكد في ركود اقتصادي، إذ تؤدي أزمة تكلفة المعيشة والتوقعات القاتمة إلى إبقاء المستهلكين حذرين إزاء الإنفاق.

تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

وأظهرت بيانات هذا الصباح انخفاض الطلبيات الصناعية الألمانية 1.1% في يوليو الماضي، في انخفاض للشهر السادس على التوالي، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفع سهم فولكسفاجن 3.7 % عقب قرارها إطلاق طرح عام أولى لعلامتها التجارية الرياضية بورشه.

وقفز سهم دليفري هيرو الألمانية 7.7%، بعد أن رفع مورجان ستانلي تقييم شركة بيع الأغذية الجاهزة عبر الإنترنت، مشيرا إلى تحقيقها مزيجا من النمو الأسرع والأرباح المرتفعة.