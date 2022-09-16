غدا.. إطلاق حملة كبرى لتنظيف نهر النيل بمحافظات مصر

بالتزامن مع الاحتفال بـ«اليوم العالمي للنظافة» والذي يُعد أكبر نشاط مدني لإزالة المخالفات في العالم ليوم واحد، تشارك فيه أكثر من ١٩١ دولة، تنظم مؤسسة شباب بتحب مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري حملة لتنظيف نهر النيل غدًا السبت.

تهدف الحملة لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية

ووفقاً لوزارة الموارد المائية والري تهدف الحملة لحماية نهر النيل من التلوث والمخلفات البلاستيكية، والحفاظ على التنوع البيولوجى المائي، وذلك في إطار الإستعدادات الجارية لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه والإعداد لفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم COP27، كما ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بتحديد أماكن إنطلاق الحملات في نهر النيل، وتوفير المعدات اللازمة لحملة النظافة.

ومن المقرر أن يشارك في الحملة عدد من الشباب وطلبة المدارس في هذه الفعالية لرفع الوعي البيئي بمخاطر تلوث المياه، والتأكيد على أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدنى بمختلف المحافظات وعلى نطاق واسع في هذه الفعالية الهامة.

وتنظم الحملة مؤسسة شباب بتحب مصر وتحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى و وزارة التنمية المحلية وأحدى الشركات الخاصة، كما يشارك في الحمل عدد من المنظمات الدولية المعنية ويتم تنظيمها في 16 محافظة ذات واجهة نيلية.

تسجيل الحملة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية

كما يتم من خلال الأجهزة المحلية نقل المخلفات بهذه المحافظات وتجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، حيث تسعى الحملة لتُسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها الحملة الأطول على الإطلاق على مستوى العالم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الموارد المائية والري لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل، والتي من المقرر أن تشارك فيه العديد من المنظمات والجهات الدولية، كما يشارك فيه وزراء المياه من كافة الدول.