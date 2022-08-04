«الري» تناقش استعدادات أسبوع القاهرة الخامس للمياه قبل انطلاقه في أكتوبر المقبل

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور خالد عبد الحي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض أعمال اللجنة العلمية المختصة بأسبوع القاهرة الخامس للمياه، والاستعدادات الجارية لعقد الفعالية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي مهام اللجنة العلمية وأهم المحاور والمسابقات العلمية المزمع عقدها خلال أسبوع المياه، حيث قامت اللجنة العلمية بوضع معايير وقواعد قبول الأوراق البحثية، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه.

يشار إلى أن اللجنة العلمية تضم في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية.

اللجنة تتلقى 125 بحثًا تُغطى المحاور الأساسية في جلسات الأسبوع الفنية

وتلقت اللجنة العلمية لأسبوع المياه العديد من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية للمشاركة في جلسات الأسبوع الفنية لتقوم اللجنة بتقييمها، حيث بلغ عدد الأبحاث المقدمة 125 بحثًا تغطى المحاور الأساسية والتي تتلخص في «تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية - نوعية المياه - نمذجة تغير المناخ - الهيدرولوجيا والمتطلبات المائية - إنتاجية المحاصيل تحت تأثير التغير المناخي - إدارة السياسات المائية وتوفير المياه لتحقيق الامن الغذائي تحت ظروف التغيرات المناخية».

ووردت مشاركات من العديد من الدول حول العالم بيتها «ألمانيا وأيرلندا وباكستان وسلوفاكيا وسويسرا وأمريكا»، كما وردت مشاركات من الدول العربية والأفريقية «كينيا والسودان وتونس وفلسطين»، بالإضافة إلى المشاركات من الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

أسبوع القاهرة.. عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين

الجدير بالذكر أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يتم عقده تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخي»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة من 16إلى 19 أكتوبر 2022، ويستهدف رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية.

ومن المنتظر أن تشهد الفعاليات مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم، كما يتضمن عروضًا ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، حيث أصبح أسبوع القاهرة للمياه واحداً من أهم الأحداث المتعلقة بالمياه على المستويين الإقليمي والدولي.

مسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه والتي بدأت العام الماضي

ويتبنى أسبوع القاهرة للمياه منذ عامه الأول العديد من المسابقات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتنمية المستدامة بينها مسابقة «حافظ عليها تلاقيها»، وتستهدف المزارعين ويتم خلالها تكريم الممارسات المتميزة في مجال الري الحديث، وتقدم للمسابقة هذا العام أكثر من 360 مزارعًا على مستوى الجمهورية بتجارب مختلفة في الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية والتنمية المتكاملة في مساحات مختلفة.

كما تتضمن الفعاليات مسابقة «أطروحة الثلاث دقائق»، والتي تستهدف الباحثين في درجتي الماجستير والدكتوراه لتشجيعهم على إيصال أفكارهم البحثية لغير المتخصصين وربطها بالمجتمع واحتياجاته، وتقدم لها هذا العام عدد 22 طالبًا من 15 جامعة على مستوى الجمهورية من كليات «الهندسة والعلوم والزراعة وبعض المراكز البحثية»، بالإضافة لمسابقة شباب المبتكرين في مجال المياه والتي بدأت العام الماضي وتستهدف طلبة مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.