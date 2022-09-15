عروض عالمية بمهرجان حكاوى لفنون الطفل في الجامعة الأمريكية

يشهد مهرجان حكاوى الدولي لفنون الطفل ثلاث مشاركات دولية لعروض عالمية خلال نسخته الثانية عشرة، المقرر انطلاقها رسميا مساء الخميس 6 أكتوبر، في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بوسط البلد.

مشاركة ألمانية بعرض «دوائر»

وتتضمن العروض العالمية مشاركة ألمانية بعرض «دوائر» التفاعلي بالرمال، أحد عروض مسرح هيليوس في ألمانيا، بجانب مشاركة مميزة جدا لعرض «بورتريه عائلي» من اسكتلندا، عرض استعراضي بصري عبر الفيديو يعطي نظرة واقعية عن وحدة العائلة وتقدمها فرقة بارولاند باليه من مدينة جلاسجو الإسكتلندية.

عروض عالمية من اسكتلندا وفرنسا وألمانيا

يحتضن المهرجان مشاركة فرنسية استثنائية لعرض «إيجلو»، مزيج من الفنون الرقمية والتفاعل مع عناصر الطبيعة في عرض راقص من تقديم فرقة «كولكتيف اه اه او» من مدينة بوردو الفرنسية، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي ومعهد جوتة والمجلس الثقافي البريطاني.

عروض مختلفة بين الموسيقى وفنون المسرح

ويقدم المهرجان أكثر من 10 عروض مختلفة بين الموسيقى وفنون المسرح والأداء البصري والاستعراض والحكي والعروض التفاعلية مع الأطفال، في ثلاثة أماكن مختلفة في القاهرة، بين المقر الرئيسي للمهرجان في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وبين مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية وصولا لقصر الأمير طاز في القاهرة التاريخية.

احتفال مهرجان حكاوى الدولي

ويحتفل مهرجان حكاوى الدولي العام الجاري بمرور 12 سنة على تأسيسه باعتباره أول مهرجان دولي يختص بتقديم عروض احترافية موجهة للأطفال بشكل تفاعلي.

وتستمر فعالياته حتى منتصف أكتوبر، ويشهد مشاركة مصرية بعرض موسيقي تقدمه «مدرسة الدرب الأحمر»، وعرض «حكايات لافونتين بالعربي» مع مسرح الظل التفاعلي «زكي»، وعروض بصرية مثل «على الهوا» و«ظل الحيطة».