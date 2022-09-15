مكتبة الإسكندرية تشهد انطلاق النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة شباب المتوسط للتنمية برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، النسخة الثانية من أكاديمية شباب المتوسط بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة وممثلي الوزارات والجهات الرسمية و الجهات الدولية الشريكة، وذلك من مكتبة الإسكندرية.

جاء ذلك من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية «وحدة الشبكة الوطنية للبرامج الدولية» والإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الإدارة العامة للعلاقات العامة والخارجية ومكتب مساعد ومعاون الوزير للتنمية الشبابية «وحدة السياسات».

مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بدور الدولة لدعم الشباب

ورحب الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، بالحضور وممثلي السفارات والبعثات وممثلي الوزرات، وممثلي المنظمات الدولية والجهات الشريكة، مؤكداً أن العلاقة التاريخية بين المكتبة والحضارات القديمة أثرت وتأثرت بمصر مهد الحضارات.

وأضاف زايد في كلمته، أن مكتبة الاسكندرية هي أقدم مكتبة تاريخية وحضارية على مر العصور، مشيدا بدور الدولة المصرية في دعم دور الشباب ومساندتهم في المبادرات الشبابية مثل منتدى شباب العالم، ومثل المبادرة التي تتبناها اليوم وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

«زايد» يدعو المشاركين الشباب لزيارة مكتبة الإسكندرية

ووجه الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم المقدم إلى الشباب خلال الفترة الماضية والخطط الاستراتيجية واللوجستية الداعمة لأفكار الشباب، ودعا المشاركين إلى زيارة مكتبة الإسكندرية لمعرفة الحضارة المصرية وما تحمله من التاريخ المصري والتاريخ الإنساني.