وزارة الأوقاف تفتتح 13 مسجدا في 7 محافظات اليوم

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، افتتاح 13 مسجدًا في مختلف محافظات الجمهورية، منها 12 مسجدًا جديدًا، بالإضافة إلى مسجد واحد صيانة، ليصل عدد المساجد التي افتتحتها الوزارة من بداية شهر يوليو الماضي حتى اليوم نحو 156.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم، جاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف بنى سويف

1-مسجد أبو حردوف بصفط الشرقية - الواسطى.

مديرية أوقاف البحيرة

2-مسجد علواني حمد البحري في أبو الشقاف بحوش عيسى.

مديرية أوقاف المنيا

3- مسجد الرحمن آل جاد الله في برمشا بالعدوة.

4- مسجد النعيم في سفاى التابعة لأبو قرقاص.

5- مسجد الهدى 2 في برطباط بمغاغة.

مديرية أوقاف الإسماعيلية

6- الإصلاح الزراعي – مركز فايد.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

7- مسجد أولاد الشامي وبدر بالثمانين في الحامول شرق.

مديرية أوقاف الإسكندرية

8- مسجد التوحيد في فنجرى 2 أبو شعيشع بالعامرية.

مديرية أوقاف الفيوم

9- مسجد الرحمن في عزبة عبد الحافظ بإطسا شرق.

10- مسجد الحاجة حميدة بدمشقين في مركز الفيوم.

مديرية أوقاف القليوبية

11- مسجد الحاج حسنين في كفر منصور بطوخ .

12- مسجد الرحمن درويش في منشية الزهوى بقليوب البلد .

مديرية أوقاف الغربية

13- مسجد سيدي علي الغندور في إسديمة بكفر الزيات.