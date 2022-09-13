وزير الأوقاف يشيد بدعم شيخ الأزهر للثقافة الإسلامية في كازاخستان

وجّه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال رئاسته اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان عن الجانب المصري، مشيدًا بدعمه الكبير للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية

وشارك في اجتماع مجلس الأمناء من جمهورية مصر العربية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث، والسفيرة منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان، والقنصل محمد شريف قنصل مصر بكازاخستان، والدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والدكتور الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

وخلال الاجتماع تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع الثامن لمجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وتم التجديد للدكتور الشحات الجندي رئيسًا للجامعة المصرية للثقافة الإسلامية لمدة عامين.

وأشاد الجانب الكازاخي بدور الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية في نشر الفكر الوسطي، ودورها العلمي والثقافي الكبير في كازاخستان ومحيطها الإقليمي وفي وسط آسيا كلها.