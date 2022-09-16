انتعاشة في زراعة القطن بالقليوبية.. 107 أفدنة تتزين بـ«الذهب الأبيض»

شهدت محافظة القليوبية لأول مرة منذ سنوات انتعاشة في زراعة القطن، على مساحة بلغت 107 أفدنة، بخاصة مع تحسين القيمة الاقتصادية للمحصول وزيادة الطلب عليه ووضع استراتيجية وسعر من الدولة لتوريده.

وأرجع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، لـ«الوطن»، سبب زيادة زراعة محصول القطن هذا العام إلى حرص الدولة على تشجيع الفلاحين على زراعة القطن، باعتباره محصول استراتيجي.

تسويق القطن بأسعار مجزية شجع الفلاح على زراعته

وأشار إلى أن المحافظة ومديرية الزراعة وفرتا البذور المعتمدة التي تعطي إنتاجية عالية وجودة في تيلة القطن وتسويقه بأسعار مجزية، ما أسهم في تشجيع الفلاحين على زراعته.

وتابع: بلغت المساحة المنزرعة بالقطن بالقليوبية 107 أفدنة و20 قيراطا، صنف جيزة 97، وانفردت المحافظة هذا العام بتجربة زراعة القطن الشتلة بعد حصاد القمح، بمركز طوخ بمساحة 2.5 فدان بقرية زاوية بلتان.

انطلاق موسم جني القطن في القليوبية

وأضاف المحافظ، أن موسم جني القطن انطلق بالمحافظة بأحد الحقول على مساحة 1.5 فدان بحوض السرو بقرية كفر الشيخ إبراهيم التابعة لمركز بنها، وسط فرحة الفلاحين الذين أعربوا عن سعادتهم لدعم المحافظة لهم وحرصها على تشجيعهم.

تجربة زراعة القطن بالشتل

في سياق متصل، شهدت محافظة القليوبية لأول مرة تجربة زراعة القطن بالشتل بعد حصاد القمح، داخل عدد من المناطق بقرى مركز طوخ، بهدف ترشيد استخدام مياه الرى والتقاوى والأسمدة.

وقال المزارع محمود خلف لـ«الوطن»، والذي خاض تجربة زراعة القطن بالشتل، إن هذا العام شهد زيادة في مساحات زراعة القطن بالقليوبية، بعد قيام وزارة الزراعة بحل مشكلة تسويق المحصول وتوفير الأسمدة والتقاوي، بالإضافة إلى الندوات الإرشادية للمزارعين.

وأضاف خلف، أن عمليات الحصاد انطلقت مع الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري وتستمر مع اكتمال النمو وتفتيح اللوز وجني المحصول، مناشدا المزارعين بالعودة لزراعة القطن بالمحافظة.

وأوضح المهندس علي جودة، مدير الإدارة الزراعية بمركز بنها، أنه لأول مرة يتم زارعة القطن بالشتل، مشيرا إلى أن زراعة القطن بالشتل أوفر في التكلفة، حيث يستهلك الفدان 30 كيلو بذر، أما الشتل فيستهلك 5 كيلو.

وأضاف جودة لـ«الوطن»: فترة زراعة القطن في الصوب يتم الاستفادة منها في زراعة محصول آخر خلال الـ3 أشهر، حيث يوفر قنطار القطن حوالي 30 كيلو زيت.

وتابع: الدولة تولي اهتماما كبيرا بمحصول القطن بداية من تجهيز الأرض للزراعة، وهناك تعاون بين مديرية الزراعة والإدارات الزراعية للنهوض بمحصول القطن، من خلال تنفذ ندوات عامة على مستوى المحافظة تعقد في قاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية.