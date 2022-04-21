«زراعة القليوبية»: نتوقع حصاد 120 ألف طن قمح في الموسم الحالي

قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة في محافظة القليوبية، إن قرية عرب العليقات بالمحافظة شهدت إنشاء صومعة جديدة تتسع لـ60 ألف طن من الأقماح، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية لمحافظة القليوبية، لافتًا إلى أن المحافظ تفقد الشون للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأقماح، وتوعية المزارعين بأهمية توريد الأقماح.

وأوضح «زايد» في مداخلة هاتفية لـ«إكسترا نيوز» أنه في بداية موسم حصاد القمح منذ شهر جرى عقد اجتماع لأعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية بمحافظة القليوبية والجمعية المركزية المشتركة بحضور الإدارة المركزية للإرشاد للتوعية بأهمية الوقوف خلف القيادة السياسية، وجرى تدشين 3 حاصدات آلية للحفاظ على الأقماح والتقليل من الهدر في الحصاد، وبتكلفة مخفضة تشجيعًا من الدولة المصرية لتحفيز المزارع المصري.

120 ألف طن قمح بالقليوبية

وأشار «زايد» إلى أنه جرى توزيع الحوافز التي أعلنتها الدولة وخاصة بعد إعلان سعر توريد القمح قبل توريد المزارع، مؤكدًا أن القليوبية بها 50 ألف فدان قمح متوقع حصاد من 100 إلى 120 ألف طن، مضيفًا: «المزارع القليوبي وعد المحافظ خلال الجولات بعدم الالتزام بالحد الأدني وتسليم المحصول بكميات أكبر من المتوقع، للتأكيد على وقوفه خلف القيادة السياسية».

5000 فدان فراولة و30 ألف فدان موالح بالقليوبية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة في محافظة القليوبية، أن الشون والصوامع منتشرة على مستوى المحافظة بجميع المراكز لتشجيع المزارع على التسليم، وتوفير كافة احتياجات، لافتًا إلى أن توجيهات وزارة الزراعة بتنمية موارد المزارعين وتتميز المحافظة بـ500 فدان فراولة في مركزي طوخ وشبين القناطر، وتوجد بالمحافظة محطات فرز وتعبة للتصدير، و30 ألف فدان موالح في مراكز طوخ وبنها وكفر شكر.