غرق شخص وإنقاذ آخرين سقطوا من «معدية» في بني سويف

دفعت مديرية أمن بني سويف، منذ قليل، برجال الإنقاذ النهري إلى مجرى نهر النيل، لانتشال عدد من المواطنين سقطوا من معدية نيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر.

بلاغ بسقوط مواطنين من معدية نيلية في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارا بورود بلاغ من الأهالي يفيد بسقوط عدد من المواطنين ودراجات نارية في مياه النيل من معدية نيلية بأشمنت في مركز ناصر، إثر فتح الباب الخاص بها بشكل مفاجئ عقب استعدادها التحرك لنقل المواطنين من الجانب الغربي إلى الشرقي.

ووجه مدير أمن بني سويف، أجهزة الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ والتعامل الفوري وانتشال الغرقى.

رئيس مركز ناصر: إنقاذ عدد من المواطنين والبحث عن آخر

وقال المحاسب علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال بني سويف، إن هناك مفقود جار البحث عنه في مياه النيل، بالإضافة إلى إنقاذ عدد آخر عن طريق الأهالي ورجال الإنقاذ النهري، وانتشال 9 دراجات نارية.

وأضاف يوسف، أن المعدية تحمل ترخيصا قانونيا من الوحدة المحلية، ولم يسبق ورود شكاوى منها.