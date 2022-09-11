انتشال سيارة نقل سقطت من معدية نيلية في بني سويف (صور)

انتشلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف برئاسة المحاسب محمد بكري إبراهيم، بالتعاون مع الأهالي، سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال، سقطت أثناء صعودها أعلى معدية نيلية بمرسى الفشن، في مياه نهر النيل، دون وقوع خسائر أو إصابات بشرية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بسقوط سيارة نقل من أعلى معدية نيلية في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، يفيد سقوط سيارة نقل ثقيل، خلال صعودها إلي المعدية النيلية بمركز الفشن جنوب المحافظة، نتيجة عدم سيطرة قائدها على الفرامل، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري لمتابعة أي حالات غرق، والدفع بمعدات الوحدة المحلية إلي موقع البلاغ وانتشال السيارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

انتشال سيارة غرقت في نيل بني سويف

على الفور انتقلت انتقلت الأوناش ورجال الوحدة المحلية والإنقاذ النهري، وجرى انتشال السيارة ورفع آثار الحادث، دون خسائر في الأرواح.

سبب سقوط سيارة نقل من أعلى معدية نيلية جنوب بني سويف

قال محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، إنه فور ورود البلاغ، جرى تحرك الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال السيارة بالتعاون مع الأهالي دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأشار رئيس الوحدة المحلية بالفشن إلى أن سبب الحادث قد يعود إلى عدم تحكم قائد السيارة في الفرامل لحظة صعودها أعلى المعدية، ما أدى إلى سقوط جزء منها من الجهة الأخرى غارقة بمياه نهر النيل، واستطاع قائد السيارة أن يقفز من السيارة لحظة سقوطها.

وحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.