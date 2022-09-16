وزير التجارة والصناعة يبحث التعاون الاستثماري مع وفد الغرف الألمانية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة برئاسة الدكتور «مارتن فانسليبن»، المدير التنفيذي للاتحاد، استعرض خلاله فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين مصر وألمانيا خلال المرحلة المقبلة.

شارك في اللقاء، عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، ويان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أبرز مجالات التعاون المتاحة بين البلدين والتي تتضمن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر وكذا تصنيع الهيدروجين لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج لا سيما في ظل الزخم الكبير الذي تشھده العلاقات المصریة الألمانية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أهمية البناء على توافق الرؤى بين حكومتي وقيادتي البلدين حالياً وترجمة ذلك إلى مشروعات حقيقية تصب في صالح الشعبين المصري والألماني.

جذب الاستثمارات الألمانية

وأكد «سمير»، أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تهيئة مناخ الأعمال في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصةً الاستثمارات الألمانية لما لها من باع طويل في العمل بالسوق المصرية، ويتجسد في العديد من الشركات الناجحة وفي مقدمتها شركة سيمنز، لافتاً إلى أهمية إقامة شراكات تجارية واستثمارية تساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بین مصر وألمانيا خاصةً وأن الحكومة تولي اهتماماً بجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى تفعيل دور منظمات الأعمال المختلفة في البلدين وعلى رأسها اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية لحشد الطاقات والإمكانات وتعريف مجتمعي الأعمال المصري والألماني بفرص التعاون المتاحة.

تعزيز أطر التعاون مع مصر

ومن جانبه أكد الدكتور مارتن فانسليبن، المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة حرص الاتحاد على تعزيز أطر التعاون مع مصر لا سيما وأن الشركات الألمانية تسعى لإيجاد شريك قوي لها في السوق الإفريقية خاصةً في ظل الأزمة العالمية الحالية وتداعياتها الاقتصادية، مشيراً إلى أن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لتكون محوراً لإنتاج الطاقة النظيفة وبصفة خاصة الخلايا الشمسية والهيدروجين.

ولفت عماد غالي، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة إلى أن مصر تعد واحدة من الوجهات الاستثمارية المهمة التي يقصدها المستثمر الألماني حيث تتمتع مصر وألمانيا بفرص استثمارية واعدة، مشيداً بالعلاقات المثمرة بين الغرفة والوزارة على مدار السنوات الماضية في تعزيز آفاق التعاون بين دوائر الأعمال في مصر وألمانيا.

2500 شركة بالغرفة التجارية الألمانية العربية

وبدوره أوضح يان نوتر، المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة أن الغرفة تُعنى منذ نشأتها في مصر قبل 70 عاماً بتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وتضم الغرفة 2500 شركةً معظمها شركات مصرية، لافتاً إلى أن الغرفة تعد أكبر منظمة مختصة بالتعاون التجاري بين ألمانيا ومصر من جهة والعالم العربي من جهة اخرى لدورها المحوري في تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار المصري الألماني المشترك.