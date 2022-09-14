«سباق الهجن» ينعش حركة التجارة بالعريش.. الشاليهات والفنادق كاملة العدد

أحدث سباق الهجن الذي أنطلق اليوم الأربعاء، رواجا تجارياً في مدينة العريش، حيث شهدت المدينة زحامًا غير مسبوق بعد وصول الجماهير والمتسابقين إلى قرية الميدان والمساعيد والكيلو 17، لحضور السباق المستمر على مدار اليوم وغدا الخميس.

وقال محمد قويدر صاحب شاليهات بساحل بحر العريش لـ«الوطن»، إنه لأول مرة منذ 7 سنوات يكون هناك زحامًا على مناطق الشاطئ والشاليهات، وذلك بسبب المئات القادمين لحضور سباق الهجن بالمحافظة.

العريش تنتعش بسبب سباق الهجن

وأضاف أحمد أبو كرفاش صاحب كافتيريا على بحر العريش، أن هناك مجموعات شبابية كبيرة وصلت الى ساحل البحر للمبيت في الشاليهات على شاطئ الأبيض المتوسط بالعريش، وأحدث هذا إقبالا على الكافتيريات والمطاعم ومحال بيع المواد الغذائية والمشروبات.

فيما قال محمد تيسير ويعمل بأحد فنادق المدينة، إن الفنادق في وسط العريش مكتملة العدد منذ يومين بسبب إقبال القادمين.

انتعاش حركة البيع بالعريش بسبب سباق الهجن

وأضاف سليمان أبو يوسف صاحب محل خضروات في العريش، لـ«الوطن»، أن سباق الهجن تزامن مع توافر بعض الفواكه الموسمية الصيفية، مثل الجوافة الإسكندراني والرطب والبلح والتين والرمان والموز، وشهد هذه الأصناف إقبالًا كبيرًا من الزائرين على عملية الشراء، وحرص التجار منذ اليوم الأول على زيادة الكميات، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية

فيما قال شادي محمد، بائع مقرمشات ومعجنات، إنه حمل معه بعض المخبوزات إلى منطقة السباق، وقد نفدت جميعا، وذلك بسبب الإقبال الكبير من الجماهير.