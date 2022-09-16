جهود وزيرة الهجرة في أسبوع.. أبرزها تنفيذ مشروع شركة مساهمة للمصريين بالخارج

أصدرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بيانًا اليوم الخميس، استعرضت خلال جهود السفيرة سها جندي في أسبوع، على النحو التالي:

ـ التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، المستشار محمد عبد الوهاب، رئيس هيئة الاستثمار؛ لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وطرح أسهم لهم بالمشروعات القومية، وآليات إعداد قائمة تشمل المستثمرين المصريين بالخارج للتواصل معهم والترويج للخريطة الاستثمارية لمصر، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لجذب المستثمرين. واتفق الجانبان على تشكيل لجنة ثنائية لبحث الإجراءات التنفيذية للتيسيرات والمشروعات والمحفزات وتقسيم المستثمرين المحتملين، جغرافيًا وطبقًا للتخصصات التي تتفق وأولويات الدولة لتوطين وتعميق الصناعة.

مناقشة ملف شباب المصريين الدارسين بالخارج

ـ كما استقبلت السفيرة سها جندي، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ لبحث التعاون والتنسيق مع أعضاء البرلمان بشأن ملفات عمل الوزارة، ومن بينها ملف شباب المصريين الدارسين بالخارج، ومركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج.

ـ واستقبلت «جندي»، السفير السعودي لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بهدف رعاية الجاليتين المصرية والسعودية، بجانب التنسيق لحل أي مشكلات أو تذليل أي عقبات قد تواجهها الجالية.

ـ أطلقت وزيرة الهجرة مبادرة «ساعة مع الوزيرة» للتواصل المستدام مع الجاليات المصرية بالخارج، بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

تحديد امتحان الدفعة الثالثة من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

ـ عقد وزيرا التعليم العالي والهجرة، اجتماعًا مشتركًا؛ لمناقشة سُبل الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج، وتحديد امتحان الدفعة الثالثة من الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وكذلك حل مشكلات الطلاب الدارسين بالخارج، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم في الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة. تناول اللقاء سبل إتاحة الفرصة للعلماء المصريين بالخارج لتقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، وضمن مشروعات TELEMEDECINE «التشخيص عن بُعد»، وتبادل الرأي العلمي حول الحالات المُتقدمة.

ـ أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي، موعد امتحانات الدفعة الثالثة للطلاب العائدين من أوكرانيا، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمُر بها أوكرانيا حاليًا، على أن تكون كلية الهندسة جامعة عين شمس في 20/9/2022، كلية طب الأسنان جامعة عين شمس في 20/9/2022، كلية الطب جامعة القاهرة في 21/9/2022، كلية الصيدلة جامعة القاهرة في 21/9/2022

ـ السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي وزير المالية لبحث المحفزات المقدمة للمصريين بالخارج من أجل الاستثمار في مصر، واستعراض التوصيات الاقتصادية للنسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، وآليات تنفيذ مقترح إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج.

تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج

ـ ولتقت السفيرة، المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة؛ لبحث سبل تنفيذ مشروع إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج وتعزيز مشاركتهم في المشروعات التنموية والاستثمارية في مصر خلال المرحلة الحالية، وآليات توفير الخدمات والتيسيرات للاستثمارات الصناعية للجاليات المصرية.

ـ شاركت وزيرة الهجرة في فاعليات افتتاح الدفعة الرابعة لبرنامج «القيادات النسائية الأفريقية» حول قضايا تغير المناخ، لدعوة السيدات الأفارقة إلى المشاركة بقوة في قمة المناخ COP27، وعرض نتائج مبادرة «صوت مصر في إفريقيا»، وسبل تعزيز التعاون لصالح شعوب القارة السمراء.

ـ كما شاركت أيضًا في حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تلبية لدعوة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، مشيدة برعاية الأكاديمية علميًا لمؤتمرات مصر تستطيع، بالإضافة إلى مشاركتها في فعاليات افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي انطلق مساء الخميس في دورته السادسة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «كلنا إنسان».