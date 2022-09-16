تفاصيل حريق 5 أفدنة في الغابة الشجرية بسوهاج.. «عقب سيجارة السبب»

كشفت التحريات المبدئية للجهات المختصة بمحافظة سوهاج أن وراء حريق الغابة الشجرية التابعة لمحطة صرف صحى قرية الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج عقب سيجارة مشتعل ألقاه أحد المارة مما تسبب في اندلاع حريق بكمية من الهيش داخل المنطقة الصحراوية الخاصة بالغابة الشجرية واحتراق أشجار الكافور على مساحة 5 أفدنة.

الانتقال لموقع الحادث

وكانت انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة سوهاج إلى المنطقة المنزرعة بأشجار الكافور على مساحة حوالي 5 أفدنة من إجمالي المساحة المقدرة بحوالي 300 فدان ليتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر بالأرواح.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج مساء أمس باندلاع حريق بالغابة الشجرية بقرية الكولة بمركز أخميم، كما انتقل لموقع الحريق اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال «نصر الدين م ع» سن 56 عاما مدير مزرعة الكولة، ويقيم شارع المدارس دائرة مركز أخميم، بالتحقيقات، قرر احتراق أشجار الكافور والهيش وأنه فوجئ بالنيران وأرجع سبب الحريق أيضا لإلقاء أحد المارة عقب سيجارة مشتعل دون قصد ونفى الشبهة الجنائية.

يذكر أن ذلك ثاني حريق بالغابة الشجرية بقرية الكولة خلال عام نتيجة لعقب سيجارة مشتعل.