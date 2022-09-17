المواويل والسمسمية وحكايات الحب تشعل «حفلات الحظ» في البحر الأحمر

جذبت ما يعرف بـ«حفلات الحظ» الشباب والكبار والصغار في أفراح قبائل محافظة البحر الأحمر، خاصة قبائل العبابدة، وهي من أقدم قبائل البحر الأحمر، حيث تميزت أفراحها بهذه النوعية من الحفلات، والتي تستخدم فيها «السمسمية»، وتمتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، بينما تتراص أكواب الشاي والقهوة العربية ومشروب الجبنة لرواد الفرح، وذلك تقليد متبع لقبائل البحر الأحمر في الأفراح.

حفلات الحظ بـ«السمسية»

يقول أحمد عمرو من أهالي البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن الأفراح في البحر الأحمر تعني حفلات «الحظ» ويستخدم فيها السمسمية والأورج والعود والدف، ويرقص على أنغامها الكبار والصغار.

أغاني السمسمية في البحر الأحمر

من جانبه، قال محمود سباق من كبار قبيلة العبابدة بالبحر الأحمر أن السمسمية تحكي قصص وحكايات في ألحانها مثل أغاني الحب والهجر ووصف الحبيب وقصائد الغزل والمواويل، التي لاتخلو من الموضوعات الشيقة.

وأضاف «سباق»، أن هذه الحفلات تقام في الساحات المفتوحة وتستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وتتوارثها الأجيال ولا تخلو مناسبة فى البحر الأحمر من حفلات الحظ وأنغام السمسمية.