"فوتوسيشن السيول".. أفراح ونحر الذبائح بجنوب البحر الأحمر

تشهد قرى ومدن جنوب البحر الأحمر حالة من الفرحة بين كثير من الأهالي، بسبب هطول الأمطار الغزيرة والسيول على المناطق الجبلية والوديان، خاصةً في مناطق حلايب وشلاتين وأبو رماد، حيث أقام بعض السكان في هذه المناطق الأفراح، نحروا خلالها الذبائح، تعبيراً عن سعادتهم بـ"أمطار الخير"، التي ينتظرونها كل عام.

وحرص عدد من شباب هذه المناطق على التقاط الصور التذكارية على الجبال وبين الوديان، تزامناً مع سقوط السيول، لتوثيق فرحتهم بهطول "أمطار الخير"، كما يطلقون عليها، والتي تحول الصحراء إلى مراع خضراء.

وقال "ناصر منصور"، من سكان جنوب البحر الأحمر، إن شباب الجنوب عبروا عن فرحتهم بسقوط الأمطار والسيول التي ينتظرونها كل عام، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أثناء سقوط السيول، مؤكداً أن فرحة سقوط الأمطار تتوارثها الأجيال في الجنوب، حيث يعتبرونها مصدراً للخير، لري المراعي وملء الوديان بالمياه.

وأوضح "بشار أبو طالب"، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أن سقوط الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في ملء الآبار الصحراوية الواقعة بمدن حلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر، مما يبشر بموسم أمطار جيد هذا العام.

وشهدت مناطق جنوب البحر الأحمر سقوط أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، تسبب في حالة من الفرحة بين سكان الأدوية من التجمعات البدوية، والذين يعتمدون على هذه المياه في رعي الإبل والماشية والماعز، والتي تعد مهنتهم الأساسية.