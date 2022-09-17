4 توصيات من «زراعة الإسكندرية» لأصحاب المشاتل.. منها رش الذبابة البيضاء

عرضت مديرية الزراعة بالإسكندرية عددا من التوصيات والتوجيهات على عدد من أصحاب المشاتل، منها ضرورة الحصول على مستند شراء «فاتورة» من مصدر التقاوي، وذلك وفقا لاستمرار المتابعة والمرور الميداني على جميع زراعات البساتين والخضر والصوب الزراعية.

توصيات لاصحاب المشاتل

وترصد «الوطن» في السطور التالية بعضا من التوصيات التي قدمتها مديرية الزراعة بالإسكندرية لعدد من أصحاب تلك المشاتل أثناء جولة مرورية عليهم، ومنها:

- ضرورة التعامل فقط مع الأصناف والهجن المسجلة فقط بوزارة الزراعة، والحصول علي مستند شراء «فاتورة» من مصدر التقاوي.

- ضرورة تطهير صواني الزراعة عقب الانتهاء من كل دورة إنتاج.

- تخفيض الاحتياجات المائية والسمادية للشتلات التي في مرحلة التسويق.

- إجراء رشة وقائية ضد الحشرات الثاقبة «الذبابة البيضاء»، وذلك للسيطرة على الأمراض الفروسية.

جولة مرورية بمشاتل منطقة العامرية والنهضة

وتابعت المديرية المرور على الصوب الزراعية بمنطقة النهضة بزمام إدارة العامرية، التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية، بإشراف من طارق زكي محمد صالح وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتوجيهات تريزا سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، وصافيناز محمد الفضالي مدير إدارة البساتين.