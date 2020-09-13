مجازاة مسؤولين بحي حولوا حديقة عامة إلى مشاتل زراعية

أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 7 مسؤولين بأحد الأحياء بالقاهرة، لقيامهم بتخصيص بعض قطع الأراضي بالجزيرة الوسطى بمساكن شيراتون بالمنطقة الرابعة كمشاتل، رغم كونها حديقة عامة، وفقًا للمخطط العمراني للمنطقة بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وتضمن الحكم مجازاة موظف بإدارة المشاتل سابقًا بإحد الأحياء، بخصم أجر 60 يومًا من راتبه، ومدير إدارة المشاتل بذات الحي، ومهندس تنظيم بالخصم 15 يومًا من أجرهما.

كما تضمن الحكم تغريم مدير آخر لإدارة المشاتل بالحي المذكور سابقًا بغرامة تعادل أجره الوظيفي، وتغريم كل من سكرتير عام الحي سابقًا، ومسؤول إدارة الأملاك سابقًا بذات الحي بغرامة تعادل الأجر الأساسي، وقضت المحكمة ببطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة السادسة وهى رئيس حي سابقة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول تحرير 5 محاضر تسليم لـ5 مشاتل، أثبت فيهم على غير الحقيقة أن تلك الأراضي من قبيل تخطيطات التنظيم وفقًا للأمر الإدارى رقم 180 لسنة 2012 حال كونها حديقة منفعة عامة، كما اشترك مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 180 لسنة 2012 في تسليم 5 قطع أراضٍ لمستغليها لإقامة مشاتل عليها بالمواقع محل التحقيق، حال كون قطع الأراضي مخصصة كحديقة وفقًا للتخطيط العمراني.