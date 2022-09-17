دفن ربة منزل لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء في العبور.. «كانت بتغسل الهدوم»

صرحت جهات التحقيق بمدينة العبور في محافظة القليويبة، بدفن ربة منزل لقيت مصرعها بسبب تعرضها لصعق كهربائي أثناء غسل الملابس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتسليم الجثة لذويها.

تفاصيل مصرع ربة منزل بالعبور

وكانت ربة منزل لقيت مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي أثناء قيامها بوضع الملابس داخل الغسالة بسبب حدوث ماس كهربائي، وذلك بشقتها بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن مصرعها على الفور، وجرى نقل الجثة للمشرحة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وحٌرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وطلبت تقرير الطب الشرعي.

مصرع ربة منزل في العبور

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بتعرض ربة منزل لصعق كهربائي بسبب حدوث ماس كهربائي بغسالة الملابس أثناء الغسيل، ومصرعها على الفور بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع «ن ج ا»، 45 سنة، ربة منزل، أثناء قيامها بوضع الملابس داخل الغسالة بشقتها بدائرة القسم، بسبب حدث ماس كهربائي بها أدى إلى تعرضها لصعق ومصرعها على الفور.

وبسؤال أهل المتوفاة وجيرانها، أكدوا تعرضها للصعق الكهربائي أثناء قيامها بغسيل الملابس، ونُقلت الجثة للمستشفى.