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مصرع خفير وزوجته وطفليهما بسبب «التدفئة بالفحم» في فيلا العبور

كتب:

حسن صالح
01:06 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
جثة

جثة

لقي خفير خصوصي وزوجته وطفليهما مصرعهم باختناق داخل حجرة في فيلا بمدينة العبور، عقب إشعال الأول الفحم للتدفئة، ولقوا جميعا مصرعهم أثناء النوم؛ إذ فوجىء صاحب الفيلا بعدم استيقاظه صباحا، فتوجه لإيقاظه فوجده جثة هامدة، وبجواره زوجته والطفلين طفل 11 عاما، وشقيقته 8 سنوات.

وجرى نقل الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم العبور، بلاغا بوفاة خفير وزوجته ونجليهما خنقا، داخل حجرة بإحدى الفلل في مدينة العبور.

وأخطر اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث المديرية، وانتقل على الفور العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، وبالفحص تبين أن الخفير يقيم في حجرة بفيلا رقم 9 بجمعية أحمد عرابي، دائرة قسم العبور، وبصحبته زوجته ونجليه، ولد 11 عاما، وبنت 8 سنوات وليلة الحادث أشعل الفحم داخل الحجرة بغرض التدفئه، ثم أغلق الشباك والباب بإحكام وناموا جميعا ولقوا مصرعهم خنقا، نتيجة فقدان الأكسجين في الحجرة.

ونقلت الجثث إلى المستشفى، وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرتهم، ومعرفة سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

 

 

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