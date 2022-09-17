أستاذ بيئي: مصر تتجه للاستثمار الأخضر في مشروعاتها المقبلة

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مصطلح «صافي الانبعاثات الصفرية» ظهر منذ قمة المناخ في باريس عام 2015، لكنه لم يتداول على الساحة، والمقصود به هو الوصول إلى مرحلة الصفر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وبعض الغازات الأخرى.

خفض نسبة الكربون لـ 0%

وأضاف «سمعان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة extra news، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أنه كان من المتفق خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان بنسبة 45% بحلول عام 2030 وفقًا لاتفاق باريس، وفي عام 2050 تصل النسبة إلى 0%.

ولفت إلى أن مصر تتجه لعمل صناعات صديقة للبيئة، وأصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لتشجيع الصناعات الخضراء، متابعًا: «أي مشروع في مصر هيتعمل بعد كده، هيكون في إطار الاستثمار الأخضر».

تقنيات صديقة للبيئة

وأشار إلى أن هناك 70 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي، قررت خفض هذه الانبعاثات، وأكثر من 1200 شركة على مستوى العالم اتفقت على خفض الانبعاثات، ولكن في الفترة من 2010 وحتى 2030 زادت الانبعاثات بنسبة 14%، وبالتالي يجب على المستثمرين الصناعيين البحث عن تقنيات صديقة للبيئة مثل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة على نطاق واسع.