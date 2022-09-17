شباب قرية الغار بالشرقية يزرعون 650 شجرة زيتون لتحسين البيئة

نجحت مجموعة شباب «معًا لخدمة قرية الغار» التابعة لمركز الزقازيق، بمحافظة الشرقية، في زراعة المرحلة الأولى من حملة التشجير، والتي شملت 650 شجرة زيتون ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، بالتعاون مع مبادرة هنجملها للمهندس محمد قبطان.

وشارك عمال مركز الزقازيق في زراعة الأشجار وريها، بحضور المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والذي وجه بتوفير مياه لري هذه الأشجار بمعدل 3 مرات أسبوعيًا بسيارة المياه الخاصة بمجلس المدينة.

وكشف محمد أبوعمار عمار، مدرس وعضو فريق معًا لخدمة قرية الغار، تفاصيل ما تم زراعته، مشيرًا أنهم زرعوا الطرق المؤدية من وإلى القرية على جانبيها بالأشجار المثمرة، مؤكدًا في تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة تستهدف الجانب الجمالي وتحسين البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

طارق علام يرعى الحملة

وأثنى أحمد نادي عبدالله على الإعلامي طارق علام لرعايته للفريق وتقديمه كافة أشكال الدعم من أجل نجاح حملة تشجير القرية، مشيدًا بدعم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ورجال مركز مدينة الزقازيق والوحدة المحلية بالعصلوجي والذين عملوا على تنظيف الطريق من المخلفات لتجهيزه للزراعة.

وكشف سليم المسلمي، المنسق الإعلامي لفريق معًا لخدمة قرية الغار، أن الحملة ستغير الشكل الحالي للقرية وستنشر المساحات الخضراء بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، معربًا عن سعادته بمشاركة شباب القرية وفتياتها في زراعة هذه الأشجار.

الأشجار لها دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية

أما دينا حسني عبدالرازق موظفة بالإدارة الزراعية فأبدت سعادتها بمشاركتها ضمن الأعمال التطوعية بالقرية خاصة زرعة الأشجار، مؤكدة أنها تعتبر صدقة جارية ولها دور مهم في مواجهة التغيرات المناخية التي تهدد البشر.

وأشار إسلام أحمد إبراهيم، طالب بكلية الهندسة وعضو فريق معًا لخدمة قرية الغار، أنهم سيستكملون الحملة بزراعة 3500 شجرة مقسمة بمعدل شجرة زيتون وبجوارها شجرة ليمون، مؤكدًا على الدور الهام للأشجار، لافتًا إلى أن الأهالي سينتفعوا بثمار هذه الأشجار مجانًا، وسيتم توزيعها على أهالي القرية بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق هي مسقط رأس عدد من مشاهير الفن والإعلام منهم الفنان الرحل شكري سرحان والفنان سامي سرحان والفنان صلاح سرحان والفنان الراحل محمد نجم والإعلامي طارق علام ولاعب الأهلي السابق أسامة حسني وخبير البيئة العالمي الدكتور مجدي علام.