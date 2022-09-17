إقبال على اختبارات قطاع الناشئين في نادي منتخب السويس

شهد نادي منتخب السويس اليوم السبت، إقبالا على اختبارات الناشئين بالنادي، حيث يعشق السوايسة نادي البلد، ويتسابقون على إلحاق أبنائهم بفرقه المختلفة ومنها قطاع الناشئين لكرة القدم.

نائب رئيس قطاع البراعم بمنتخب السويس: نعمل على صناعة لاعبين تحمل اسم النادي

قال الكابتن طارق زوز نجم منتخب السويس الأسبق ونائب رئيس قطاع البراعم، بنادي منتخب السويس، لـ «الوطن»: «قطاع الناشئين يسعى إلى صناعة لاعب يلعب باسم السويس، بعد ملاحظة أن عملية فرز اللاعبين تتم من معظم الموجودين على الساحة الرياضية ويتم خروج هؤلاء اللاعبين خارج المحافظة، لكن الفرصة سانحة الموسم الحالي لوجود الكابتن ميمي فريد رئيس قطاع الناشئين والكباتن ياسر السيد وأحمد متولي لاعب المنتخب والزمالك الأسبق وغيرهم من المدربين من أبناء النادي المتميزين في مجال التدريب».

وتابع: «دي فرصة لتواجد هؤلاء يتم تكوين قطاع ناشئين قوي يربي لاعبين في نادي منتخب السويس، ليكتسب الروح ويلعب بها في النادي كما كنا في الجيل القديم، فنحن لا نحتاج بطولة بل نحتاج لاعبا جيدا».

محمد حسبو: قطاع الناشئين سيكون مميزا هذا العام

أكد الكابتن محمد حسبو الإداري بقطاع الناشئين بنادي منتخب السويس، أن قطاع الناشئين بالنادي سوف يكون مميزاً هذا العام عام نظراً لوجود كابتن ميمي فريد وكابتن طارق زوز وطبعا جميع المدربين لأول مرة يعملون في منظومة واحدة، ويقوم الكابتن ميمي فريد بإجراء محاضرات أسبوعية ومتابعة للمدربين لتكوين قطاع ناشئين قوي في الفترة المقبلة.