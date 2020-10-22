مجانا.. الشباب والرياضة تقدم محاضرات أسبوعية للشباب مع مايكروسوفت

وجّهت وزارة الشباب والرياضة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، دعوة لحضور محاضرة مجانية أونلاين بعنوان Office 365 WEBINAR، وهي مقدمة من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والتي تأتي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت من خلال مشروع طور وغير، يوم الخميس 22 أكتوبر 2020، من الساعة 8 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وتهدف المحاضرة إلى التعرف على مجموعة برامج office 365، والتي تعد واحدة من أكثر الأدوات المساعدة التي يمكن الاستعانة بها في مجالات العمل المختلفة أو الدراسة.

ويقدم المحاضرة مدربا معتمدا من شركة مايكروسوفت، على برنامج Microsoft Teams، وذلك بهدف التعرف على عالم ريادة الأعمال، ويشارك في المحاضرة مجموعة من الشباب المشاركين السابقين في online club، للمشاركة بخبراتهم مع منصة طور وغير.

وتأتي المحاضرة ضمن مجموعة من المحاضرات على برنامج microsoft teams، مع مدربين معتمدين من مايكروسوفت، وتقدم كل يوم خميس من كل أسبوع على مدار 90 دقيقة.

يمكن التسجيل للاشتراك في المحاضرة، وذلك عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك، عن طريق استمارة التسجيل الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة، وهي الاسم الرباعي كامل باللغة العربية، رقم الهاتف، اختيار المحافظة، إضافة الرقم القومي، البريد الإلكتروني.

وبعد الإجابة على 3 أسئلة محددة والاختيار من الإجابات المتاحة وهي: "هل ترغب في حضور التدريب كاملا، وحال الموافقة على حضور التدريب كاملا، يتم تحديد الفترة المناسبة للحضور، سواء كانت في الصباح أو في المساء، وهل ترغب بدخول جروب واتس آب، واشترطت الاستمارة ضرورة الانضمام للتواصل، وفي النهاية يتم الضغط على أيقونة Submit.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن الاستفادة من المحاضرة، ثم الرجوع لها مرة أخرى عقب انتهائها، على نفس رابط الحضور.