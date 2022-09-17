أيمن أبو عمر يلقي خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف عن أهل الاستجابة

يلقي الدكتور أيمن أبو عمر خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف من مسجد التوبة بدمنهور وفقا لتكليف وزير الأوقاف، حيث أعلنت الوزارة في وقت سابق موضوع الخطبة بعنوان «أهل الاستجابة في القرآن والسنة»، كما نشرت تسجيلا صوتيا للخطبة عبر قناتها بموقع «يوتيوب».

خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف

ونشرت الوزارة موضوع خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف المقررة يوم 23 سبتمبر 2022 الجاري الموافق 27 صفر 1444 تحت عنوان «أهل الاستجابة في القرآن والسنة»، وفيما يلي التسجيل الصوتي للخطبة والتي تم بثها على قناة الوزارة بموقع يوتيوب.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 23 سبتمبر 2022 الجاري بعنوان: «أهل الاستجابة في القرآن والسنة»، من مسجد التوبة بدمنهور احتفالا بالعيد القومي لمحافظة البحيرة.

أهل الاستجابة في القرآن والسنة

وأشارت الوزارة في عرض نص خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف إلى أن الاستجابة لله تعالى ولرسوله (صلى الله عليه وسلم) حياة القلوب، ودليل الإيمان الكامل والمحبة الصادقة.

وتابعت الوزارة: «أهل الاستجابة موفقون لشكر نعم الله (عز وجل)، باستعمال الجوارح التي وهبها الله إياهم في سماع الحق والاستجابة له، ولا شك أن حياة أصحاب نبينا (صلى الله عليه وسلم) تمثل الاستجابة الحقيقية الكاملة الله ولرسوله (صلى الله عليه وسلم)، ففي حادثة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كانت الاستجابة اللحظية منهم (رضي الله عنهم)، حيث استداروا في الصلاة- وكانوا يصلون جهة بيت المقدس- عندما جاءهم من يخبرهم أن رسول الله (صلی الله عليه وسلم) قد أنزل عليه الأمر باستقبال الكعبة في الصلاة».