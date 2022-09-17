الشباب والرياضة تطلق مبادرة «لا للانتحار.. عيشها تحدي»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، مبادرة «عيشها تحدي»، وذلك في ضوء اليوم العالمي لمنع الانتحار، وفي إطار مبادرة «لا للانتحار.. عيشها بتحدى»، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.

المبادرة بمشاركة 205 شاب وفتاة

ونُظمت ندوة تثقيفية ضمن مبادرة «لا للانتحار.. عيشها بتحدي»، بمركز التعليم المدني والقيادات الشبابية بمحافظة سوهاج، بمشاركة 205 شباب وفتاة.

أهداف مبادرة لا للانتحار

تهدف المبادرة، إلى العمل على التوعية الدينية لدى المشاركين، والعمل على زيادة الوعي الفكري لديهم، للحد من ظاهرة الانتحار، والحث على المثابرة على ضغوط الحياة والتحديات التى تواجه الإنسان.

طرق الوقاية للحد من هذه ظاهرة الانتحار

كما تناولت الندوة، التعريف بالظاهرة وأسبابها ومظاهرها وطرق الوقاية للحد من هذه الظاهرة، وكذلك أيضًا دور ومسؤولية كافة الأطراف المعنية لمواجهتها لكلا من الدولة والأسرة ورجال الدين والتعليم، وكل المؤسسات المختلفة بالدولة.

ضعف الوازع الديني لدى الشباب من أهم الأسباب

أشارت الدكتورة هويدا الشاهد مدير عام الإدارة العامة لتكافؤ الفرص والمرأة وحقوق الإنسان بوزارة الشباب، إلى أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار، ضعف الوازع الديني لدى الشباب، وعدم المعرفة الجيدة بكيفية التصدي لضغوط الحياة ومواجهتها، وكيفية التعامل معها، ما يؤدي إلى الدخول في الاكتئاب النفسي، الذي يفقد الإنسان السيطرة على مشاعره واتخاذ قرار سريع وخاطئ للتخلص من حياته.

مناقشة تجارب الانتحار والوقوف على أهم أسبابه

شهدت الندوة، تفاعل كبير من الشباب المشارك، إذ جرى الاستماع إلى أفكارهم تجاه ظاهر الانتحار، ومناقشة تجارب الانتحار ممن حولهم، والوقوف على أهم أسبابها والعمل على تجنبها وكيفيه التصدي والتحدي لهذه الضغوط، سواء إقتصادية نفسية إجتماعية.