ميناء سفاجا يستقبل 63 ألف طن قمح روماني

استقبل ميناء سفاجا اليوم السبت 63 ألف طن قمح روماني، وقامت الجهات المختصة بهيئة موانئ البحر الأحمر باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 928 راكبًا بموانيها وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.

حركة موانئ البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 75000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 814 شاحنة و67 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 465 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 349 شاحنة و26 سيارة.

وصول 63 ألف طن قمح روماني

وأضاف البيان أن ميناء سفاجا استقبل السفينة وادي العرب وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني وقامت الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وتفريغها ، وفى السياق نفسه استقبل الميناء السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتان أمل وبوسيدون إكسبريس.