تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي.. إضافة مبنى الطوارئ الشهر المقبل

قال الدكتور محمد عبدالهادي، مدير عام المستشفيات بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، إنه تم الانتهاء من تطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي من أجل خدمة أهالي المحافظة بشكل خاص، وأهالي الصعيد بشكل عام، وسيتم إضافة مبنى الطوارئ خلال شهر أكتوبر المقبل، موضحًا أن مجمع الأقصر الطبي الدولي ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك خلال لقاء له مع كاميرا برنامج «إكسترا اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية نانسي نور، ويعرض على شاشة «extra news»، اليوم السبت.

أبرز الخدمات الطبية المتوقع أن يقدمها للأهالي

وأضاف «عبدالهادي»، أنه يجب إنجاز أكثر من 70% من إنشاءات المبنى حتى يدخل تدريجيا في خدمة المواطنين، كما أن أبرز الخدمات الطبية المتوقع أن يقدمها لأهالي محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة هي الرمد والرعاية الأولية وطب الأسرة، موضحًا في الوقت ذاته أن مساحة المجمع أكثر من 55 ألف متر مربع بتكلفة أكثر من مليار جنيه مصري، موضحاً أنه تم تسليم مبنى العيادات الخارجية بأكثر من 22 عيادة من جميع التخصصات الطبية بجانب مبنى الرعاية الأولية وطب الأسرة ومبنى الرمد والغسيل الكلوي.

خفض معدلات الفقر والمرض

وأوضح مدير عام المستشفيات بفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، أن التأمين الصحي الشامل يُعد نظاما تكافليا اجتماعيا تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز وتتكفل الدولة من خلاله بغير القادرين وتكون الأسرة هي وحدة التغطية، موضحًا أنه يشمل النظام مجموعة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية كما يتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية بخلاف طبيب الأسرة، ويهدف إلى خفض معدلات الفقر والمرض عن طريق نقل العبء المالي المترتب على حدوث المرض من الدخل الفردي للمواطن إلى نظام مالي قوي لديه القدرة المالية لتحمل هذا العبء.