السيطرة على حريق محدود في مخلفات أعلى سطح «التأمين الصحي» ببنها

سيطرت قوات الحماية المدنية وفرق الأمن الإداري والسلامة المهنية على حريق محدود أعلى سطح مبنى العيادات بالتأمين الصحي ببنها، حيث اندلعت النيران في بعض المخلفات بسبب حرارة الجو، وتم السيطرة عليها دون خسائر مادية أو بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه.

حريق في مخلفات أعلى سطح التأمين الصحي بالقليوبية

كان حريق محدود اندلع بمبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وجرى السيطرة على الحريق من قبل الأمن الإداري باستخدام طفايات الحريق، دون خسائر بشرية، وتبين نشوب الحريق في بعض المخلفات أعلى سطح المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيقث التي أمرت بندب الأدلة الجنائية لفحص الحريق وإعداد تقرير.

بلاغ بوجود حريق أعلى التأمين الصحي بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة باندلاع حريق بمستشفى التأمين الصحي ببنها، وانتقلت على الفور سيارة إطفاء وتبين اندلاع حريق محدود أعلى سطح مبنى العيادات بمستشفى التأمين الصحي، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده دون امتداده للأماكن المجاورة

ودلت المعاينة الأولية أن سبب الحريق نشوب حريق في مخلفات متواجدة أعلى سطح مبنى مستشفى التأمين الصحي ببنها، وأمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق، وسؤال مدير العيادات.

وقال الدكتور محمد حجاج، مدير العيادات بمستشفى التأمين الصحي ببنها، في بيان له، إن الحريق محدود وتم السيطرة عليه فور اندلاعه بمساعدة طفايات الحريق وأجهزة الحماية المدنية التي هرعت للمكان، مشيرا أن الحريق تسبب في احتراق بعض المخلفات والقش، ولم يؤثر على العمل في العيادات التي استمرت في تقديم الخدمة للمواطنين بشكل عادي.