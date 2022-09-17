مدبولي يترأس اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حالياً، اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي، بحضور الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الصندوق، وعدد من مسئولي الصندوق.

وأسست الدولة صندوق مصر السيادي عام 2018، للعمل على تشجيع الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة، خصوصًا الأصول غير المستغلة، وجذب الاستثمارات الخاصة لمصر.

ويعمل صندوق مصر السيادي، على اختيار الأصول القابلة للاستثمار، وترويجها، مع العمل على تدعيم توجه الدولة بزيادة مشاركة دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

ويعمل صندوق مصر السيادي على التركيز على الاستثمار وحوكمة الإدارة، ويشرف على أعماله مجلس إدارة، و«جمعية عامة»، أغلب أعضائها من القطاع الخاص.