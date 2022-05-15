التخطيط: صندوق فرعي لـ«مصر السيادي» لتعظيم الفائدة من أصول الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ معدل البطالة انخفض في الربع الأول من العام الحالي إلى 7.2%، مشددةً على أنّ ربط معدلات النمو بالتشغيل، هدف كل مؤسسات الدولة.

وأضافت السعيد، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، لعرض رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنّ الصندوق السيادي الذي أُنشئ منذ عام، دوره الأساسي يتمثل في كونه ذراع استثماري مهم لتعظيم العائد من أصول الدولة، سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة، متابعا: «نراجع الفرص الاستثمارية للدولة ونحولها إلى منتج استثماري، وبالتالي نعرضه على القطاع الخاص سواء كان محليا أو أجنبيا».

تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة

وتابعت وزيرة التخطيط: «ننظر إلى عدد كبير جدا من الأصول غير المستغلة، ونعظّم العائد منها كي تستفيد الأجيال القادمة، كما حدث في مجمع التحرير، وغيره، كما أنّ لدينا استثمارات مباشرة، مثل توطين صناعة عربات القطارات، ولدينا مجموعة كبيرة من المشروعات في مجال الهيدروجين الأخضر، التي يدخل الصندوق السيادي فيها للإسراع في الدراسات».

صندوق فرعي لـ«مصر السيادي»

وأكدت السعيد، أنّه في إطار التحديات العالمية التي يمر بها العالم كله، تعاملنا مع الأطروحات بشكل مؤسسي، ونتحدث عن الإسراع في برنامج أطروحات يأخذ شكلا مؤسسيا، لذلك جرى الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادي، يتولى عملية الإسراع في هذه الأطروحات، وخلال أيام قليلة سيتم الانتهاء من إنشاء الصندوق الفرعي.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أنّ الدولة لديها عددا كبيرا من الأصول في مجالات متنوعة، مثل «العقارية والخدمات المالية»، وجزء من الخدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة»، مشيرة إلى أنّ الدولة المصرية استثمرت كثيرا في مجال البنية التحتية، وإذا لم نضيف أموالا جديدة إليها لتعظيم قيمة ما تمّ استثماره، سظلم أنفسنا بعدم وجود استثمارات أجنبية أو قطاع خاص لتعظيم الاستثمارات.

وأكملت الوزيرة، أنّ مصر تزيد استثماراتها سنويا في الخطة الاستثمارية، بما لا يقل عن من 150% إلى 200% في البنية التحتية.