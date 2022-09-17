رمضان عبد المعز يذكِّر المسلمين بأهمية الصلاة: إذا صلحت صلح العمل كله

شدد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، على أهمية الصلاة في الإسلام، إذ ذكر أن إقامة الصلاة أول ركن فرض في الإسلام، فضلًا عن أن الصلاة أول عبادة فرضت في الدين الإسلامي وفرضت قبل الهجرة بثلاث سنوات وأعقبها الصوم والزكاة في العام الثاني من الهجرة، بينما فريضة الحج فرضت في العام التاسع من الهجرة وهذا يدل على أهمية الصلاة، وذلك خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

الصلاة عماد الدين

وأضاف «عبد المعز»، أن الصلاة عماد الدين، والرسول عليه السلام قد قال «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة»، مشددًا على ضرورة أداء فريضة الصلاة والحفاظ على أوقاتها، «الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وإذا صلحت صلاة العبد صلح له سائر عمله وإذا فسدت الصلاة فسد سائر عمله، هكذا قال سيدنا النبي محمد، اللي يصلى كويس اللي جاي سهل ولو فسدت اللي جاي فاسد، يجى واحد يقولك أنا كنت بصرف وبنفق وبعمل كل ده مينفعش من غير صلاح الصلاة».

ضرورة الحفاظ على أداء الصلاة

وناشد الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، الأطفال والشباب بضرورة الحفاظ على أداء الصلاة، مستشهدًا بقول الله تعالى «قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمۡ إِن كُنتُمۡ فَٰعِلِينَ، قُلۡنَا يَٰنَارُ كُونِي بَرۡدٗا وَسَلَٰمًا عَلَىٰٓ إِبۡرَٰهِيم، وَأَرَادُواْ بِهِۦ كَيۡدٗا فَجَعَلۡنَٰهُمُ ٱلۡأَخۡسَرِينَ، وَنَجَّيۡنَٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلۡأَرۡضِ ٱلَّتِي بَٰرَكۡنَا فِيهَا لِلۡعَٰلَمِينَ، وَوَهَبۡنَا لَهُۥٓ إِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةٗۖ وَكُلّٗا جَعَلۡنَا صَٰلِحِينَ، وَجَعَلۡنَٰهُمۡ أَئِمَّةٗ يَهۡدُونَ بِأَمۡرِنَا وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِمۡ فِعۡلَ ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوٰةِۖ وَكَانُواْ لَنَا عَٰبِدِينَ».

من أراد سعة الرزق عليه بملازمة الاستغفار

وتابع: «لو عاوز ربنا ينصرك صلي، لو عاوز ربنا يمكنك في الأرض صلي، صلي عشان ربنا يمكنك في الشغل، صلي عشان ربنا ينصرك»، موضحًا أنه من أراد سعة الرزق عليه بملازمة الاستغفار؛ حيث قال تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا»، كما ورد عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لَزِمَ الاستغفار جعل الله له من كل ضِيقٍ مخرجًا، ومن كل هَمٍّ فرجًا، وَرَزَقَهُ من حيث لا يحتسب».