الكنيسة الكاثوليكية تعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

نعت الكنيسة الكاثوليكية برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والدة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

الكنيسة الكاثوليكية تنعى والدة المستشار بولس فهمي

وقالت الكنيسة الكاثوليكية في بيان لها: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعى انتقال والدة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، التي انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة، ونصلي إلى الله القدير، حتى يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السماوي، ويمنح المستشار والعائلة الصبر والرجاء».