عيد العذراء مريم 2022.. الكنائس تشهد احتفالات وترانيم وسط حضور كبير

يحتفل الأقباط، اليوم، بذكرى صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء وهو ما يسمى عيد العذراء مريم 2022، وهو احتفال كنسي تقيمه الكنائس القبطية في مصر، بعد انتهاء فترة صوم العذراء، والذي بدأ في السابع من شهر أغسطس الحالي، واستمر لمدة 15 يومًا حيث ينتهي اليوم.

الكنائس تنظم الاحتفالات بذكرى عيد العذراء مريم 2022

كان عدد من الكنائس القبطية في مصر، نظمت احتفالات الليلة الختامية لصوم العذراء مريم، احتفالاً بذكرى عيد العذراء مريم 2022، إذ ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، مساء أمس الأحد قداس المناولة الاحتفالية لعددٍ من أبناء وبنات كنيسة العائلة المقدسة في المطرية، بمشاركة القمص جورج سليمان، راعي الكنيسة، والأب منصور البصير، وأجرى البطريرك حوارًا أبويًا مع الأبناء والبنات المحتفى بهم حول ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

كانت كنيسة العذراء مريم بمسطرد، نظّمت احتفالات الليلة الختامية لصوم العذراء مريم مساء الأحد 21 أغسطس، احتفالاً بعيد العذراء مريم 2022، وسط حضور كبير من الأقباط للاحتفال بذكرى صعود جسد السيدة العذراء مريم إلى السماء، حيث شهدت الاحتفالات حضور الأهالي والأطفال.

حضورعشرات الآلاف من الأقباط ليلة الاحتفال بعيد العذراء

وقال القس عبدالمسيح بسيط، كاهن كنيسة العذراء بمسطرد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ يوم الأحد وليلته هو ختام صوم العذراء مريم، وبحسب المعتقد الكنسي، فإنّ ليلة الأحد 21 أغسطس هي الليلة الكبيرة لعيد العذراء مريم 2022، ويتم إقامة ليلة ضخمة يحضرها عشرات الآلاف من الأقباط سواء داخل وخارج الكنيسة، ويعود الأقباط إلى منازلهم يوم الأحد في تمام الساعة الثانية منتصف ليلة الإثنين 22 أغسطس.

ويشهد قداس يوم الاثنين 22 أغسطس، حضور قليل من جانب الأقباط الذين جاؤوا للحصول على بركة عيد العذراء.

وأوضح القس مكاريوس فهيم قليني، الكاهن بالقاهرة، أن هناك عادات خاصة للاحتفال بعيد العذراء 2022 مريم، منها أن السيدة العذراء عندما جاءت إلى مصر وسكنت فيها من ضمن الطعام الذي صنعته لنفسها أكلة تسمى «الشالولو»، وهي سنة مميزة في الصوم؛ لأنها أكلة السيدة العذراء.

وهي عبارة عن نبات الملوخية المجففة وتوم وبصل، ولا تطهى مثل الطعام، ومشهورة في محافظات الصعيد، حيث يتم أكلها في صوم العذراء، كما أن من العادات في صوم العذراء هي المدائح الخاصة بالعذراء مريم، والدورة الخاصة بالعذراء مريم، وأبرز الأماكن في مصرهو ديرالعذراء في ساملوط الذي مرت عليه الرحلة المقدسة، ودير درنك في أسيوط، حيث يتم عمل زفة في المكان بالورود والشموع، مع الترانيم.