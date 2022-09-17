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6 أشهر من «التحالف الوطني» لخدمة العمل الأهلي (ملف خاص)

كتب:

إمام أحمد
11:35 م | السبت 17 سبتمبر 2022
التحالف الوطنى

التحالف الوطنى

عبَّرت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، عن مرحلة جديدة لتفعيل دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتنموية، وانطلق بعدها التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، في فبراير الماضي، ليصبح أكبر مظلة للأنشطة التنموية والتطوعية في مختلف محافظات مصر.

بدأ التحالف مراحله التحضيرية فى 28 فبراير 2022، وعقد 5 لقاءات شهدتها الغرفة المركزية لمؤسسة «حياة كريمة»، أحد أعضاء التحالف، وبمشاركة ممثلى كبرى منظمات المجتمع المدنى والأهلى، لتبادل الرؤى والأفكار، انتهت إلى وضع مسودة لميثاق شرف التحالف بشكل تشاركي.

ويضم التحالف 24 كياناً ممثلة عن مؤسسات وجمعيات أهلية، فى محاولة جادة لتحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدنى وبعضها البعض من ناحية، وبينها وبين المؤسسات الحكومية على الجانب الآخر، وخلال ستة أشهر فقط أسهم التحالف فى إطلاق العديد من الفعاليات التنموية، لا سيما داخل القرى الأكثر احتياجاً.

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بقلم إمام أحمد

محرر شئون سياسية منذ 2010، عمل بأقسام السياسة والديسك، حاصل على ليسانس الآداب قسم إعلام ودبلوم الدراسات البرلمانية والسياسية.