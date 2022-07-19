4.5 مليون أسرة مستفيدة من خدمات التحالف الوطنى للعمل الأهلي

استعرض التحالف الوطني ‏للعمل الأهلي التنموي، جهود المؤسسات الأعضاء بالتحالف، والتي أطلقت حزمة واسعة من التدخلات علي كافة المحاور (غذائي – نقدي – طبي - اجتماعي) خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك لصالح ما يقارب 4.5 مليون أسرة بإجمالي تكلفة بلغت نحو 773 مليون جنيه مصري، وذلك خلال الفترة من الأول من يوليو وحتى منتصف يوليو 2022.

وأضاف في بيان اليوم، أن تلك الجهود شملت المحور الغذائي، حيث قدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات في المحور الغذائي لصالح 4,203,097 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 547,633,785 جنيه مصري، وتمثلت التدخلات الاجتماعية في أربع محاور فرعية: تشمل الوجبات الساخنة ولحوم صدقات، والصناديق الغذائية. وعلي صعيد الأضاحي والتي بلغ إجمالي عددها 17,254 أضحية، وقد تمت عمليات الذبح للأضحيات داخل مصر في (مجازر مركزية – فروع الجمعيات وجمعيات قاعدية)، وخارج مصر في مجازر مركزية بالهند والبرازيل، وذلك بإجمالي تكلفة بلغت 524,805,000 جنيه، لصالح عدد أسر مستفيدة بلغ عددهم 3,878,313 أسرة.

مساعدات مالية

أما فيما يخص المحور النقدي والتدخلات النقدية فقد شملت تقديم مساعدات مالية بقيمة إجمالية بلغت 137,736,208 جنيه مصري لصالح عدد 150,038 أسرة مستفيدة.

خدمات طبية

وعلي صعيد متصل فقد قدمت المؤسسات أعضاء التحالف بخدمات طبية لصالح 75,580 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 39,919,641 جنيه مصري، وتمثلت التدخلات الطبية في ثلاث محاور فرعية تنوعت بين القوافل الطبية بعدد 125 قافلة طبية في جميع التخصصات، التدخلات الطبية المتعددة (كالعمليات والجلسات العلاجية وأطراف صناعية)،مبادرة قدم صحيح.

اما المحور الاجتماعي فقد قدمت المؤسسات أعضاء التحالف تدخلات في المجال الاجتماعي لعدد 17,537 أسرة مستفيدة بتكلفة إجمالية قدرت بـ 47,260,934 جنيه مصري، وتمثلت التدخلات الاجتماعية في خمس محاور فرعية شملت إعادة إعمار وآبار ووصلات مياه، زواج يتيمات وتجهيز عرائس، معارض ملابس وأثاث، دورات تدريبية وورش عمل توعوية، تمكين اقتصادي ومشروعات صغيرة ودعم النشاط الزراعي

وفي سياق متصل، وإيماناً بدور أعضاء التحالف في تخفيف الأعباء عن المواطنين المستحقين، وخاصة في الظروف الاستثنائية التي يمر بها كافة دول العالم نتيجة التغيرات الاقتصادية عالمياً، فقد قامت بعض المؤسسات الأعضاء بزيادة مخصصاتها لتعزيز القدرات الإجمالية لتغطية عدد أكبر من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية.

وفي ذات السياق، وإيماناً بأهداف التحالف من توطيد العلاقات والتعاون بين المؤسسات الأعضاء في صورة تكاملية، تم التنسيق ميدانياً بين مؤسسة صناع الحياة وجمعية الأورمان، حيث استفادت جمعية الأورمان من الميزة النسبية لمؤسسة صناع الحياة وهي زيادة عدد المتطوعين في المساعدة في التجزئة والتعبئة والتغليف وذلك لمواكبة الكم الهائل من العمل بالمجزر، والجدير بالذكر أن هذا التصرف تم لا مركزياً من المتطوعين والمنسقين الميدانيين لكلا المؤسستين، وهو مؤشر قوى على نجاح التحالف في غرس القيم التكاملية في المتطوعين أنفسهم.

ما هو التحالف الوطني للعمل الأهلي؟

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022 وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 23 جمعية ومؤسسة أهلية بالإضافة إلى الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري و مؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين .