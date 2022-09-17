جمال عبد الحميد عن تكريمه بمهرجان الدراما: «سعادتي لا توصف»

أعرب المخرج جمال عبد الحميد، عن سعادته الكبيرة بالتكريم من الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، مؤكدا أن سعادته تكمن في أنه أول مخرج يكرم في المهرجان، وأنه المخرج الوحيد الذي يكرم من الرواد، بجانب عدد آخر من القامات الفنية.

تواصل يحيى الفخراني معه

وعن معرفته خبر التكريم، فأكد جمال عبد الحميد لــ«الوطن»، أن يحيى الفخراني تواصل معه، وأخبره بالتكريم، مؤكدا أن الفخراني صديق مقرب له، وسبق وعمل معه في عدة أعمال درامية، من بينها «زيزينيا» و«الملك لير».

وأكد أن عددا من أعضاء مجلس المهن التمثيلية تواصل معه من أجل التكريم وتهنئته، وقال إن من بين المهنئين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الذي يحمل المهرجان اسم النقابة.

دور الشركة المتحدة

وأضاف أن سعادته تكمن أيضا، في أن التكريم يحمل اسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تقدم مجموعة من الأعمال المهمة للغاية للمجتمع المصري.

وقال جمال عبد الحميد، إنه تواصل مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من أجل التعاون معهم في عدد من الأعمال الفنية، لافتا إلى بينهم عدد من المشاريع القائمة، المقرر أن تخرج إلى النور في الغد القريب.

وأشار جمال عبد الحميد في تصريحاته، إلى أنه سعيد بمجهود الشركة المتحدة، وخاصة في عمل المخرجين ومديرين التصوير والمؤلفين القدامى، مؤكدا أن الخطوة بدأت مع المخرج محمد فاضل، في سيرة نجيب الريحاني.