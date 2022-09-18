سوهاج تستقبل 120 سائحا أجنبيا لزيارة المناطق السياحية والأثرية

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، استقبال المحافظة لفوج سياحي يضم 120 سائحا متنوع الجنسيات خلال الأسبوع الماضي، منهم 19 إنجليزيا، و60 ألمانيا، و14 أمريكيا، و36 فرنسيا، إضافة إلى جنسيات أخرى متنوعة لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق محافظة سوهاج.

تسويق مناطق سوهاج الأثرية

وأكد محافظ سوهاج، حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية.

المناطق الأثرية خلال جولة الفوج السياحي

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بمحافظة سوهاج، أن الفوج السياحي زار منطقة معبد أبيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، إضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي بمدينة سوهاج والحديقة المتحفية، وشوارع مدينة سوهاج.