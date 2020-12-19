الغردقة تستقبل أول فوج سياحي من سلوفاكيا منذ جائحة كورونا

استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، وفدا سياحيا من العاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، الذي يعد الأول منذ اندلاع جائحة كورونا المستجد.

كان في استقبال الوفد، أعضاء المكتب السياحي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة، حيث استقبلوا السائحين بالورود، ووزعوا عليهم الهدايا التذكارية.

واستقبل مطار الغردقة الدولي أول رحلة طيران قادمة من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا على متنها 130 راكبا، وذلك بعد توقف دام قرابة الـ10 أشهر.

وتعد هذه الرحلة هي نتاج ثمرة الجهود التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالعاصمة السلوفاكية، براتيسلافا، لاستعادة الحركة السياحية السلوفاكية الوافدة إلى مصر، بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية.

ويأتي استقبال مدينة الغردقة لهذه الرحلة استمرارا لتوافد الرحلات السياحية الخارجية التي تصل مصر منذ استئناف حركة السياحة، اعتبارا من أول يوليو الماضي.