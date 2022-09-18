أستاذ أمراض صدر: حرق قش الأرز يسبب النزلات الشعبية ويزيد من الحساسية

يستعد الفلاح المصري إلى موسم جني محصول الأرز، والذي يعد من أهم المحاصيل التي يقوم المزارعون بزراعتها، حيث يمثل الأرز أحد المكونات الرئيسية في طعام المصريين، كما يمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ولكن هناك سلوك خاطئ يقوم به بعض المزارعون عند الحصاد وهو التخلص من قش الأرز بالحرق وهو ما يمثل تهديدا كبيرا للبيئة، حيث تؤدي الانبعاثات التي تنتج عن حرق قش الأرز أضرارا صحية وبيئية كبيرة، كما تساهم بشكل كبير في التغيرات المناخية وتكوين السحابة السوداء.

أضرار حرق قش الأرز الصحية والبيئية

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير أضرار حرق قش الأرز الصحية والبيئية، وذلك بهدف توعية من يقومون بحرق قش الأرز بالأضرار التي قد يتعرضون لها بسبب هذا السلوك، والتأثير الكبير على البيئة والمناخ بسبب هذا السلوك، والذي تعمل الدولة المصرية على الحد منه من خلال التوعية وتطبيق قانون البيئة على من يخالفه بتلويث البيئة، حيث تتجه الدولة في الآونة الأخيرة إلى أهمية الحفاظ على البيئة وذلك تزامناً مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

أضرار حرق قش الأرز الصحية

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر الحديدي، أستاذ الأمراض الصدرية ومناظير الجهاز التنفسي بجامعة المنصورة، إن حرق قش الأرز من الأشياء التي تلوث البيئة وبالتالي يسبب تأثيرا كبيرا على الجهاز التنفسي للإنسان، كما تسبب العديد من الأمراض على جسم الإنسان منها زيادة الكحة للمرضى العاديين، كما قد يسبب نزلات شعبية، ويزيد من الحساسية للأشخاص التي تعاني منها، والأخطر من ذلك هو تأثير حرق قش الأرز على الأشخاص التي تعاني من أمراض في الجهاز التنفسي، مثل مرضى السدة الرئوية، وأمراض الرئة بشكل عام، كما يسبب الاختناق التام ونقص الأوكسجين.

أضرار حرق قش الأرز البيئية

وأوضح تامر الحديدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التلوث بشكل عام يؤثر على البيئة ويزيد من معدل الغبار وانخفاض الرؤية، كما يقلل حرق قش الأرز من نسبة الأوكسجين في الجو ويزيد من معدل ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي يكون تأثيره على الكائنات الحية بشكل عام، وليس فقط الإنسان، حيث يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة الكائنات التي قد تتعرض له ويساعد في تغير المناخ بشكل كبير.