مجدي علام: تجربة تدوير قش الأرز حققت نجاحا كبيرا في مصر.. «فيديو»

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنّ حرق قش الأرز خلال الأعوام الماضية تسبب في السحابة السوداء، التي تُسمى نوبات التلوث الحادة، حيث كان حجم حرق مخلفات القش ضخما يتجاوز 1.2 مليون فدان.

تدوير قش الأرز

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية عبر نشرة قناة dmc: «الفدان ينتج من 3 إلى 5 أطنان مخلفات قش أرز، حيث تحول هذا الرقم الكبير إلى سماد عضوي مفيد جدا للزراعة ويزيد الإنتاجية، أو يستخدم كبيوجاز بعد إضافة بعد السوائل الأخرى ويتحول إلى وقود ويوفر للمزارع 180 جنيهًا ثمن أسطوانات البوتاجاز».

وتابع مستشار برنامج المناخ العالمي: «هذه التجربة نجحت جدا، وتجربة البيوجاز في وزارة البيئة نجحت نجاحا كبيرًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لسهولة تنفيذ هذا النوع من تدوير المخلفات، وأصبح هناك طلب على قش الأرز مثل مصانع الورق ومزارع الخيول فضلا عن استخداماته في صناعة الخشب الحُبيبي».

أكثر من ميزة لإعادة تدوير قش الأرز

وأردف أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب: «اكتشفنا أكثر من ميزة لإعادة تدوير قش الأرز، حيث يشكل نوعا من أنواع التنمية المستدامة، حيث تعني أنك لا تأخذ من الأرض شيئا ولا تضيف إليها أنواعا من المخلفات».

وأشار مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إلى أهمية برنامج إدارة المخلفات الصلبة المنزلية، حيث يصل إلى 35 مليون طن سنويا، حيث كانت مقالب القمامة العشوائية تشتعل بمنشية ناصر والمقطم.