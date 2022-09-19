مواقيت الصلاة اليوم في مصر الاثنين 19-9-2022

أصدرت الهيئة العامة للمساحة اليوم الاثنين الموافق 19 سبتمبر 2022، جميع مواعيد ومواقيت الصلاة بمحافظات الجمهورية، فضلًا عن مواقيت ومواعيد الفروض بالدول العربية والأجنبية، وهي الخدمة التي تحرص هيئة المساحة على تقديمها يوميا للمواطنين.

وتقدم بوابة «الوطن» خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 19 سبتمبر، وذلك في إطار سلسلة الموضوعات الخدمية التي تحرص على تقديمها للقراء وللمتابعين بشكل دائم ، وذلك وفق لما نشر على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:14 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:49صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:17 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:56 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:12 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في دمياط

موعد أذان الفجر اليوم 4:11صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:16 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:56 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:15 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:22 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:25مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:22 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر 4:15 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:46 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:13 مساء.

موعد أذان المغرب 5:54 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:09مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر الساعة 4:18 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:17 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 5:57 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:13 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة الشرقية

أذان الفجر الساعة 4:12 صباحًا.

أذان الظهر الساعة 11:47 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:16 مساءً.

أذان المغرب الساعة 5:56 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:14 مساءً.