مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 16-9-2022

أعلنت الهيئة المصرية للمساحة مواقيت الصلاة في مختلف محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 16 سبتمبر، لأداء الصلوات في مواعيدها المحددة لذلك، إذ تختلف من محافظة لأخرى.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم وفق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 5:59 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر اليوم الساعة 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:50 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم الساعة 3:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم الساعة 6:00 مساءً.

موعد أذان العشاء اليوم الساعة 7:17 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

موعد أذان الفجر 4:13 صباحًا.

موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا.

موعد أذان العصر 3:21 مساء.

موعد أذان المغرب 6:01 مساءً.

موعد أذان العشاء 7:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر الساعة 4:16 صباحًا.

موعد أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

موعد أذان العصر الساعة 3:25 مساءً.

موعد أذان المغرب الساعة 6:05 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:24 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الشرقية

أذان الفجر الساعة 5:38 صباحًا

أذان الظهر الساعة 11:48 صباحًا.

أذان العصر الساعة 3:18 مساءً.

أذان المغرب الساعة 5:58 مساءً.

أذان العشاء الساعة 7:16 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر اليوم 4:12 صباحًا.

موعد أذان الظهر اليوم 11:43 صباحًا.

موعد أذان العصر اليوم 3:10 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم 5:51 مساءً.

موعد أذان العشاء الساعة 7:05 مساءً.