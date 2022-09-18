هاني الناظر يرد على سماح أنور: كلامك عن شرب المياه غير علمي

انتقد الدكتور هاني الناظر، رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية، تصريحات الفنانة سماح أنور، والتي جاء فيها أنها لم تتناول المياة لسنوات طويلة، وصلت إلى 17 سنة.

وادعت «سماح» أن كل أنواع المياه المختلفة تحتوي على شوائب وغير نظيفة، فضلا عن أن كل المياه لها طعم ولون، وهو ما يتنافى مع طبيعة المياه، بالتالي هو دليل قاطع على عدم صلاحيتها للشرب، بحسب قولها، كما زعمت أن كل من يشرب المياه طول الوقت يصاب بالعديد من المتاعب الصحية المختلفة.

هاني الناظر: المياة سليمة 100%

وقال الدكتور هاني الناظر، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»، إنه حال امتناع الإنسان عن شرب المياه، أوقلل من شرب المياه، فإن ذلك يؤدي إلى تزايد الاحتمال بتكون الجلطات الدموية القاتلة.

مضيفا أن قلة المياه يؤدي إلى اختلال وظائف الكلى وإصابتها بالحصوات الخطيرة، وضعف عضلة القلب، وضعف النظر والسمع والذاكرة وقلة التركيز، وضعف المناعة، مما يؤدي لسهولة الإصابة بالأمراض المعدية، وجفاف البشرة والجلد، وإصابته بالتشققات وظهور التجاعيد وأعراض الشيخوخة المبكرة، فضلا عن تكسر الأظافر وتقصفها وجفاف الشعر وتقصفه وسقوطه.

وقال الرئيس الأسبق للمجلس القومي للبحوث، وأستاذ الجلدية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المياه في مصر آمنة تماما، لافتا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها معمل التلوث المائي في المركز القومي للبحوث، حيث قال: «معمل التلوث المائي يقوم بعمل تحاليل دورية لكافة أنواع المياه المختلفة بشكل دوري ومستمر، وكافة التقارير التي تنتج عنها تؤكد سلامة المياة بنسبة 100%».

وأشار إلى أن مياه الصنبور تمر بأكثر من محطة للتنقية من الشوائب والتطهير من كافة الميكروبات المختلة والجراثيم وغيرها.

وعن تصريحات سماح أنور بأن شرب المياه يعرض الإنسان لأزمات صحية، قال «الناظر» إن عدم شرب المياه بشكل منتظم يعرض الإنسان للعديد من الأضرار المختلفة، حيث قال: «الجلد حياته المياه، وشرب الماء ينتج عنه عرق الإنسان، والعرق يؤدي إلى خروج السموم من الجسم، فضلا عن أنه يقتل الجراثيم الموجودة على الجلد، كما أن عملية التعرق تحافظ على درجة حرارة الجسم».

وأضاف أن قلة شرب المياة لها أضرار كبيرة على الإنسان، منها احتمالية الإصابة بجلطة، لأن المياة مهمة لتدفق الدماء داخل الجسد، كما أن ندرتها تؤدي إلى تكوين الحصوات على الكلى، ولها أيضا آثار على النظر والسمع.

أضرار عدم شرب المياه

ولفت إلى تأثير قلة نسبة المياه في الجسم على المخ والذاكرة، قائلا: «الماء يؤثر على المخ، وبالتالي تحافظ على الذاكرة وقدرتها على التركيز، وبندرتها كل ذلك يتأثر بشكل كبير، هذا إلى جانب الجفاف، وأيضا تأثير قلة المياه على صحة الشعر والأظافر، فينتج عنها تساقط وتقصيف في الشعر، وتكسير للأظافر».

وأضاف: «أي كلام غير كده هو كلام غير علمي بالمرة، ولا أنصح أي أحد بالاستماع له، وأرجو عدم تداول هذه التصريحات لأنها شديدة الخطورة وقد يصدقها من لا يملك الوعي الكافي»، وأكمل: «إزاي هنعيش من غير مياه، وفكرة إنها لم تشرب ماء منذ 17 سنة غير منطقي وغير علمي والتفسير الوحيد الممكن له هو أنها تستبدل الماء بسوائل أخرى، وهو ما ينتج عنه أضرار عديدة للصحة كذلك، سواء كان نسبة زيادة السكر أو الأملاح وغيرها».