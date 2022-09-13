هاني الناظر يوضح الفارق بين البهاق والنخالة والتنينا الملونة (فيديو)

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن النخالة البيضاء مرض يصيب النساء بشكل كبير ويخلط المرضى بينه وبين البهاق، مضيفًا أن المرض سُمي بالنخالة لأنه يشكل طبقة خشنة تشبه نخالة العيش، ولا تسبب ألمًا أو حكة، والسبب الأساسي في ظهورها هو التعرض للشمس حيث ينصح باستخدام الكريمات الواقية.

النخالة تسبب قشورًا خفيفة وباهتة البياض

وأضاف الناظر، في لقاء التلفزيوني مع الإعلاميين ياسمين سيف وكريم حاتم ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة «TeN»، أن الفرق بين النخالة والبهاق في اللون الأبيض الذي يكون باهتًا في النخالة، على عكس البهاق الذي يكون ناصع البياض ولا يشكل طبقة خشنة، ويصيب صغار السن وغير معد.

ولفت إلى أن التنينا الملونة عبارة عن مرض فطري، وتكون على شكل بقع بيضاء عليها قشور خفيفة، والفرق بينها وبين النخالة، أن الأخيرة أكبر حجماً.

كدمات الجلد قد تنتج عن عوامل نفسية

وتابع استشاري الأمراض الجلدية، أن الكدمات التي تظهر على سطح الجلد في كثير من الأحيان تكون نتيجة العامل النفسي، وإذا تكررت أكثر من مرة يجب زيارة الطبيب، موضحًا أن كثيرًا من مرضى فيروس كورونا يصابون بأمراض جلدية بعد الشفاء، تكون أمراضًا فطرية ومعدية في أغلب الأوقات.

أسباب الإصابة بالإكزيما

وعن مرض الإكزيما، أوضح الناظر، أنه أحد أنواع الحساسية ويكون سببها بعض المأكولات أو العطور أو المستحضرات التي تحتوي على مواد كيماوية، مثل المكياج وبعض أنواع الصابون، متابعًا: تسمى الإكزيما بمرض سيدة البيت، لأن كثيرًا من ربات المنزل يستعملن سائل المواعين.

الثعلبة الموضوعية والشاملة

وتحدث استشاري الأمراض الجلدية، عن مرض الثعلبة عند الأطفال، مشيرًا إلى أنه يشمل نوعين هما الثعلبة الموضعية وفي الغالب تكون نتيجة حالة نفسية وتعالج بأدوية موضعية، وقد تعالج دون استخدام عقاقير، والآخر هو الثعلبة المناعية الشاملة وهي مرض مناعي وعلاجها يستغرق فترات طويلة.