أبرز نصائح البحث الدقيق على «جوجل» بالموبايل.. «استخدم صوتك»

يعاني عدد كبير من مستخدمي خدمات الاتصالات من البحث على محتوى عبر الهاتف المحمول للوصول إلى الهدف المراد.

وبحسب ما قدمه خبير الاتصالات المهندس وليد حجاج أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لإجراء عمليات بحث دقيقة على جوجل عبر الهاتف المحمل أو الجهاز اللوحي.

وقال «حجاج» لـ«الوطن»، إنه يجب أولا الحصول على تطبيق Google، حيث يمكن تنزيل التطبيق على Android أو أجهزة iPhone وأجهزة iPad.

البحث باستخدام صوتك

وتابع «حجاج» أنه يمكن القيام بعمليات بحث عبر استخدام الصوت، حيث يمكن التحدث إلى الهاتف المحمول لتنفيذ مهام مثل البحث وإنشاء تذكيرات والحصول على الاتجاهات وإرسال رسائل، عبر استخدام «Ok Google» لعمليات البحث الصوتي والإجراءات الصوتية.

وأشار إلى أن البحث الصوتي يحتاج إلى تفعيل ميزة البحث الصوتي على هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل Android، وفتح تطبيق Google.

كتابة عبارة البحث يدويًا

وأوضح «حجاج» أنه يمكن استخدام ميزة الكتابة اليدوية لإجراء بحث، مستخدمًا إصبعك بدلاً من كتابة الكلمات على لوحة المفاتيح وأثناء الكتابة، يتم تحويل النص المكتوب يدويًا إلى كلمات في مربّع البحث، مشيرا الى أن البحث باستخدام ميزة الكتابة اليدوية كتابة الحروف بشكل واضح حتى لا يتم الخلط بين الحرف وبين حرف آخر، مثل صفر (الرقم) وO (الحرف) في بعض اللغات الأجنبية، قد تظهر قائمة خيارات أسفل الشاشة، بالإضافة إلى إمكانية استخدام توقّعات البحث لمساعدتك على توفير وقتك.

فلترة النتائج التي تتضمّن محتوى فاضحًا باستخدام ميزة البحث الآمن

وأشار حجاج إلى أنه يجب أن يتم فلترة النتائج التي تتضمّن محتوًى فاضحًا باستخدام ميزة البحث الآمن التي تساعد على فلترة المحتوى الفاضح من نتائجك.