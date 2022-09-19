التدقيق الإملائي بـ«جوجل» يتسبب في نقل بياناتك وكلمات المرور.. احذر منه

اكتشف مؤخرا، أن ميزات التدقيق الإملائي الموسعة في متصفحات الويب Google Chrome وMicrosoft Edge تقوم بنقل البيانات التي تقوم بإدخالها عند استخدام كلمات والمرور والبيانات الشخصية كما تفعل مع جميع الكلمات التي تقوم بإدخالها إلى Google وMicrosoft على التوالي.

في حين أن هذه قد تكون ميزة معروفة ومقصودة لمتصفحات الويب، إلا أنها تثير مخاوف بشأن ما يحدث للبيانات بعد الإرسال ومدى أمان هذه الممارسة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بكتابة كلمة المرور.

مخاطر محتملة للخصوصية

وقال موقع «بليبينج كمبيوتر» يتم تنزيل كل من جوجل كروم وEdge مع تمكين المدققات الإملائية الأساسية، ولكن ميزات مثل التدقيق الإملائي المحسن في Chrome أو محرر Microsoft عند تمكينها يدويًا من قبل المستخدم ، تعرض هذه المخاطر المحتملة للخصوصية.

وأشار الموقع إلى أنه قد تتضمن المتصفحات بيانات النموذج نفسها معلومات تحديد الهوية الشخصية - بما في ذلك على سبيل المثال أرقام الضمان الاجتماعي (SSN) / أرقام التأمين الاجتماعي (SINs) والاسم والعنوان والبريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد ومعلومات الاتصال، معلومات البنك والدفع، وما إلى ذلك.

اكتشف جوش سوميت، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة أمان جافا سكريبت otto-js، هذه المشكلة أثناء اختبار اكتشاف سلوكيات البرنامج النصي لشركته.

المدقق الإملائي ينقل كلمة المرور الخاصة بك

في الحالات التي تم فيها تمكين المدقق الإملائي، يجرى إرسال «أي شيء» تم إدخاله في حقول النموذج في هذه المتصفحات إلى Google و Microsoft، علاوة على ذلك إذا نقرت على إظهار كلمة المرور، فإن المدقق الإملائي المحسّن يرسل كلمة المرور الخاصة بك، وهي في الأساس تهجئة بياناتك، وتتعرض بعض أكبر مواقع الويب في العالم لإرسال معلومات PII لمستخدم حساس لـ Google وMicrosoft، بما في ذلك اسم المستخدم والبريد الإلكتروني وكلمات المرور، عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول أو ملء النماذج.

وأشار إلى أنه غالبًا ما يعتمد المستخدمون على خيار إظهار كلمة المرور في المواقع التي لا يُسمح فيها بنسخ كلمات المرور ولصقها، على سبيل المثال، أو عندما يشتبهون في أنهم أخطأوا في كتابتها.